США могут ввести санкции в связи с ситуацией в Афганистане

Соединенные Штаты рассматриваю возможность введения санкций в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Основная цель санкций - заставить движение «Талибан» (организация запрещена в России) выполнять взятые на себя обязательства по ситуации в Афганистане.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности полного плана того, что мы можем сделать. Но есть очевидные аспекты, связанные с санкциями, с использованием международного осуждения и изоляции, а также другие шаги», — подчеркнул Салливан.

Ранее Байден заявил, что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило «эскалацией конфликта» и потерями для американских военных.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.