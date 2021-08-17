Политолог спрогнозировал рост исламского радикализма в мире

Захват власти в Афганистане движением «Талибан» (организация запрещена в России) и вывод армии США из страны может спровоцировать рост исламского радикализма в мире. Об этом заявил «Ленте.ру» профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх.

Эксперт напомнил, что, договариваясь о выводе войск из Афганистана, Соединенные Штаты требовали от талибов разорвать все связи с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Однако администрация действующего президента Джо Байдена, по его словам, «даже не пыталась настоять на соблюдении этих условий».

«Тот факт, что США вывели свои войска, а талибы так быстро захватили Афганистан и одержали победу, не мог не порадовать экстремистов по всему миру», — подчеркнул политолог.

Сам Байден заявлял, что у Штатов не было другого варианта, кроме как покинуть Афганистан, поскольку, по его словам, американская армия «не должна участвовать в чужих гражданских войнах». Он подчеркивал, что не жалеет о своем решении о выводе войск, несмотря на широкую критику.

Также он критиковал саму сделку, заключенную при бывшем американском президенте Дональде Трампе. По его словам, соглашение поставило «Талибан» в самую сильную военную позицию с 2001 года и установила сроки вывода вооруженных сил США.

О решении вывести войска США из Афганистана американский лидер объявил 14 апреля 2021 года. Он объяснил это тем, что их присутствие «не поможет создать устойчивое правительство республики».