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В Канаде заявили, что не собираются признавать «Талибан»* в качестве властей Афганистана

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Chris Wattie/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны не намерено признавать «Талибан» (организация запрещена в России) в качестве законной власти в Афганистане. Его заявление транслировал телеканал CTV.

«У Канады нет планов признавать «Талибан» в качестве властей Афганистана», — подчеркнул Трюдо.

Он добавил, что в то время, когда талибы находились у власти Афганистана в прошлом веке, канадские власти также не признали законность их власти. По словам Трюдо, талибы «свергли и сместили» законное правительство посредством силы. По законам Канады движения является террористической организацией.

Ранее движение «Талибан» заявило, что имеет право вводить исламские законы на территории Афганистана.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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