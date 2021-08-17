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Bloomberg раскрыл детали соглашения между США и талибами*

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Omar Sobhani/Reuters

Бегство президента Афганистана Ашрафа Гани поставило крест на договоренностях между США, ее союзниками и движением «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным агентства, за несколько недель до того, как власть в стране перешла от правительства к талибам, в Дохе начались активные переговоры с участием Соединенных Штатов.

«Представители Афганистана и «Талибана» предварительно достигли соглашения, в котором все стороны объявят о двухнедельном прекращении огня в обмен на отставку президента Ашрафа Гани и начало переговоров о создании переходного правительства», — говорится в сообщении.

Согласно его условиям, прекращение огня позволило бы бывшему президенту Хамиду Карзаю и другим нынешним и бывшим должностным лицам заключить своего рода сделку о разделе власти с группой боевиков. Отмечается, что Карзай остался в Кабуле после захвата власти талибами.

Однако возможности такого развития событий помешало бегство президента Афганистана из страны, которое он сам объяснил попыткой избежать кровопролития. Этот шаг, как рассказали источники агентства, удивил его представителей на переговорах в Дохе, американских дипломатов, главу его администрации и других высокопоставленных помощников.

В посольстве России в Кабуле рассказали, что Гани покинул страну, набив деньгами четыре автомобиля и вертолет.

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События в Афганистане
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