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Посол России в Кабуле оценил встречу с талибами*

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Mohammad Asif Khan/AP

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что провел в Кабуле позитивную и конструктивную встречу с представителями движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители рассказали, что у «Талибана» самый дружественный и хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — подчеркнул Жирнов.

Ранее Жирнов заявил, что охраняющие посольство России в Кабуле талибы – «адекватные мужики», которые хорошо защищают российскую дипмиссию.

По его словам, талибы вновь подтвердили, что что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет, «вы можете работать спокойно».

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Афганистане в режиме онлайн.

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