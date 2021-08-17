Лавров призвал развеять иллюзию, что Евросоюз — идеал демократии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отбросить иллюзию, что Евросоюз — это идеал демократии и старший товарищ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Россия сохраняет «естественный, нормальный интерес к тому, чтобы ладить с соседями, торговать с ними, обмениваться опытом, ездить в гости, дружить». Он отметил, что Калининградская область — это пример деполитизированных гуманитарных связей.

«Если бы этими принципами, на которых основываются проекты приграничного сотрудничества, можно было бы руководствоваться и при рассмотрении более глобальных вопросов в наших отношениях с Евросоюзом, от этого выиграли бы все», — считает Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что у Запада теряется «либеральный флер» при подавлении протестов у себя. Она напомнила, что в Литве полиция применила слезоточивый газ против протестующих у парламента страны. По ее словам, вся демократическая отдушка у западных партнеров и их сателлитов пропадает, когда дело доходит до управления ситуацией внутри своей страны.