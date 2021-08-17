Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет

Бывший президент Украины Виктор Янукович в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, назвал главной ошибкой отказ от добрососедства с Россией, сообщает ТАСС.

«Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости», — пишет Янукович.

По словам Кравчука, он был убежден, что Россия будет применять к другим странам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними». Он добавил, что не сделал выводов, став президентом, и только тогда понял, что именно Россия мешает ему строить независимую Украину.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — резюмировал Янукович.

Ранее украинские артисты отказались от участия в концерте ко Дню независимости из-за запрета выступать на русском языке.