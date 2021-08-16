Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики на фоне ситуации Афганистане

Комментирование страницы бывшего президента США Барака Обамы в Instagram было ненадолго приостановлено, поскольку пользовали призывали политика что-то предпринять в отношении захвата Афганистана талибами (организация запрещена в России). Об этом сообщает Fox News.

Издание отмечает, что Обама еще не сделал публичного заявления о стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане.

Люди начали писать комментарии под публикациями Обамы, прося о помощи. Они также критиковали вывод американских войск.

«Чего мы достигли в Афганистане, если сейчас свернем и побежим? Мы им нужны! Это не по-американски! Мы не сдаемся и не убегаем! Мы остаемся и сражаемся до тех пор, пока не будут решены проблемы — это является настоящей независимостью!», — говорится в одном из комментариев.

Комментаторы разместили, среди прочего, хэштеги #help_afghanistan («помогите Афганистану») и #afghanistanisbleeding («Афганистан истекает кровью»), прежде чем возможность комментирования была отключена. В тот же период было отключено комментирование страницы в Instagram бывшей первой леди Мишель Обамы.

«Афганистану нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите Афганистану», — написал один из комментаторов.

«Кровь афганского народа на руках тех, кто хранил молчание перед лицом притеснений и подружился с талибами», — заявил пользователь.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и поспешно бежал из страны, набив деньгами вертолет.

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