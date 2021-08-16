Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Теннисистка Осака расплакалась после вопроса журналиста 22:49
СМИ: полицейские задержали мужчину, сжегшего своего репетитора 22:38
Карпин — о невызове Дзюбы в сборную: это посыл ко всем футболистам 22:34
Опубликованы спутниковые снимки хаоса в аэропорту Кабула 22:25
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге... 22:16
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной 22:14
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану 22:09
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов* 21:53
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели 21:50
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка 21:41

Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики на фоне ситуации Афганистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jacquelyn Martin/AP

Комментирование страницы бывшего президента США Барака Обамы в Instagram было ненадолго приостановлено, поскольку пользовали призывали политика что-то предпринять в отношении захвата Афганистана талибами (организация запрещена в России). Об этом сообщает Fox News.

Издание отмечает, что Обама еще не сделал публичного заявления о стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане.

Люди начали писать комментарии под публикациями Обамы, прося о помощи. Они также критиковали вывод американских войск.

«Чего мы достигли в Афганистане, если сейчас свернем и побежим? Мы им нужны! Это не по-американски! Мы не сдаемся и не убегаем! Мы остаемся и сражаемся до тех пор, пока не будут решены проблемы — это является настоящей независимостью!», — говорится в одном из комментариев.

Комментаторы разместили, среди прочего, хэштеги #help_afghanistan («помогите Афганистану») и #afghanistanisbleeding («Афганистан истекает кровью»), прежде чем возможность комментирования была отключена. В тот же период было отключено комментирование страницы в Instagram бывшей первой леди Мишель Обамы.

«Афганистану нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите Афганистану», — написал один из комментаторов.

«Кровь афганского народа на руках тех, кто хранил молчание перед лицом притеснений и подружился с талибами», — заявил пользователь.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и поспешно бежал из страны, набив деньгами вертолет.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Афганистане в режиме онлайн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Я не знаю, как покинуть свою страну»
Жители Афганистана — о жизни при «Талибане*», эмиграции и коррупции
«Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов»
Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы
ООН: «Талибан»* не должен поддерживать террористов. LIVE
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане. ОНЛАЙН
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Опубликованы спутниковые снимки хаоса в аэропорту Кабула
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
Новости и материалы
Теннисистка Осака расплакалась после вопроса журналиста
СМИ: полицейские задержали мужчину, сжегшего своего репетитора
Карпин — о невызове Дзюбы в сборную: это посыл ко всем футболистам
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге России
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов*
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани
Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании
Все новости
Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт
Тимановская впервые пробежала в Польше — как представитель Белоруссии
Школьников вернут за парты
В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
Россияне все реже меняют машины
Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях