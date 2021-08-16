Кадыров призвал союзные государства готовиться к худшему в ситуации с Афганистаном

Таджикистану, Киргизии, Туркменистану надо укреплять границы и «готовится к худшему» в свете последних событий в Афганистане. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего сына Адама, сообщает РИА «Новости».

По его словам, негативное влияние на ситуацию оказали Соединенные Штаты, которые «говорили, что никогда не выйдут оттуда», но в итоге «бросили всех и сбежали» из страны, хотя там продолжают умирать мирные граждане.

«Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», — сказал Кадыров в ходе трансляции.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

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