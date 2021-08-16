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МИД России не видит угроз для Центральной Азии со стороны «Талибана*»

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Str/Xinhua/Global Look Press

В России не видят угроз со стороны движения «Талибан (организация запрещена в России)» для государств Центральной Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире «Первого канала».

«Прямой угрозы нашим союзникам в Центральной Азии мы не видим. Нет ни одного факта, говорящего об обратном», — заявил Кабулов.

По его словам, Россия заранее установила связи и контакты с движением «Талибан» в Афганистане, что стало активом внешней политики.

«То, что мы загодя подготовили почву для разговора с новой властью в Афганистане, это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Ранее он заявлял, что в России не опасаются, что движение «Талибан» будет напоминать другую радикальную группировку – «Исламское государство» (организация запрещена в России). По его словам, движение поддерживают «некоторые исламские фонды», которые находятся в основном в Персидском заливе. В то же время оружие боевикам в последние годы никто не поставлял – они покупали его со складов афганской армии и полиции, а также брали боеприпасы, которые удалось добыть в ходе боевых действий.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.

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