Трамп назвал действия Байдена в Афганистане «одним из величайших поражений» США

Бывший глава США Дональд Трамп иронично раскритиковал американского президента Джо Байдена за происходящее в Афганистане, передает РИА «Новости».

«Что Байден сделал с Афганистаном, легендарно», — заявил Трамп.

По его мнению, действия нынешнего главы Белого в исламской республике войдут в историю как «одно из величайших поражений» Соединенных Штатов.

Ранее в движении «Талибан» (организация запрещена в России)* заявили, что талибы установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Кроме того, талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.

Они также взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В движении также сообщили, что в Афганистане под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель талибов Сухаль Шахин.