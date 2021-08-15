Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана прибыл в Ташкент

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил в беседе с катарским телеканалом Al-Jazera, что Гани улетел в Узбекистан.

«Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент», — приводит телеканал его слова.

Вместе с тем, как уточняет Al Jazeera, высокопоставленный оманский источник опроверг опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Гани прибыл в Оман.

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.

Ранее сообщалось, что президент Гани вылетел из Кабула в Таджикистан для того, чтобы затем отправиться в третью страну.

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