СМИ: Гани отправился с супругой и советниками в Узбекистан

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и направился в Узбекистан вместе со своей супругой Рулой и двумя советниками. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе.

По информации газеты, чиновник пожелал сохранить анонимность, чтобы тот факт, что он обсуждает перемещения президента, не стал достоянием общественности.

Вместе с тем Kabul News выдвигает другую версию — президент Афганистана находится в Омане. По данным телеканала, сначала Гани с семьей и советниками вылетел в Таджикистан, а затем оттуда в Оман.

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.

Ранее сообщалось, что президент Гани вылетел из Кабула в Таджикистан для того, чтобы затем отправиться в третью страну.

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