Трюдо объявил дату проведения досрочных выборов в парламент Канады

Внеочередные парламентские выборы в Канаде состоятся 20 сентября. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

«Генерал-губернатор приняла мою просьбу распустить парламент. Таким образом, канадцы будут голосовать 20 сентября», — сказал он.

Рейтинг Джастина Трюдо, победившего на выборах в 2015 году, сильно упал к 2019 году из-за скандала на расовой почве. За время руководства Канадой, кабинет министров во главе с Трюдо сильно увеличил внешний долг, в основном из-за больших трат, связанных с пандемией коронавируса.

Трюдо в данный момент опирается на коалицию поддерживающих либеральную политику партий, в его планах увеличить долг Канады еще на $80 млрд в течение следующих трех лет.

Оппозиция обвиняет Трюдо в попытке захвата власти.

Ранее СМИ выяснили, что Трюдо планирует провести досрочные парламентские выборы, чтобы получить одобрение избирателей на дорогостоящие планы правительства по борьбе с COVID-19.