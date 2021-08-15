Талибы* вошли в президентский дворец в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) вошли в президентский дворец в Кабуле. Об этом сообщил телеканал «Al Arabiya».

По их словам, «в течение нескольких часов они полностью возьмут на себя управление столицей».

Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

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