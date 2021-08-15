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Посредник на переговорах с талибами* назвал Гани бывшим президентом Афганистана

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Afghan Presidential Palace/Reuters

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла считает Ашрафа Гани бывшим президентом Афганистана. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Бывший президент оставил свой народ», — сказал Абдулла.

Он обвинил Гани в нынешней ситуации в Афганистане через несколько часов после того, как боевики «Талибана (организация запрещена в России)» вошли в Кабул.

Ранее Абдулла Абдулла заявил, что Гани «ответит перед всевышним».

Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения «Талибан» и властями в афганской столице.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» объявило о контроле над страной. Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности.

Талибы* в свою очередь призвали Кабул к сотрудничеству и настаивают на смене власти «как можно скорее».

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

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