Посредник на переговорах с талибами* назвал Гани бывшим президентом Афганистана

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла считает Ашрафа Гани бывшим президентом Афганистана. Об этом он сообщил в своем Facebook.
«Бывший президент оставил свой народ», — сказал Абдулла.
Он обвинил Гани в нынешней ситуации в Афганистане через несколько часов после того, как боевики «Талибана (организация запрещена в России)» вошли в Кабул.
Ранее Абдулла Абдулла заявил, что Гани «ответит перед всевышним».
Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения «Талибан» и властями в афганской столице.
Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» объявило о контроле над страной. Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности.
Талибы* в свою очередь призвали Кабул к сотрудничеству и настаивают на смене власти «как можно скорее».
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