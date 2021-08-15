Президент Афганистана вылетел в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, сообщает информационное агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на чиновника в правительстве Саджада Нуристани.

По его словам, Гани отправится в третью страну после того, как прибудет в Таджикистан. Президент находится в сопровождении своего советника национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и главы администрации Фазл Махмуда Фазли.

Информацию о том, что президент Гани вылетел из Афганистана, подтвердил также крупнейший телеканал страны TOLOnews.

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть «Талибану» (организация запрещена в России). Радикалы в свою очередь призывают президента Афганистана Ашрафа Гани и руководство страны к совместной работе и настаивают на смене власти «как можно скорее».

Ранее сообщалось, что правительственная делегация Афганистана вместе с главой Высшего совета страны по национальному примирению Абдуллой Абдуллой отправится в Катар для достижения политического соглашения с движением «Талибан».

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