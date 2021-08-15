Правительство Афганистана отправится в Катар на переговоры с «Талибаном*»

Правительственная делегация Афганистана вместе с главой Высшего совета страны по национальному примирению Абдуллой Абдуллой отправится 15 августа в Катар для достижения политического соглашения с движением «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на источник.

Абдулла Абдулла выступит в качестве посредника в ходе переговоров между властями в Кабуле и представителями «Талибана».

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть «Талибану». Радикалы в свою очередь призывают президента Афганистана Ашрафа Гани и руководство страны к совместной работе и настаивает на смене власти «как можно скорее».

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