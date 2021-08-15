Талибы* рассказали, как после их прихода к власти изменится Афганистан

В Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

Он также заявил, что талибы стремятся к созданию инклюзивного правительства, где смогут участвовать все афганцы.

Представитель движения добавил, что средствам массовой информации будет «разрешено критиковать кого угодно». Он также напомнил, что «политические наказания», например, казни, будут решаться судом.

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть «Талибану». Радикалы в свою очередь призывают президента Афганистана Ашрафа Гани и руководство страны к совместной работе и настаивает на смене власти «как можно скорее».

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.