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Прокурор Степанков заявил, что переговоры путчистов с Ельциным перед переворотом 1991 года сорвались из-за пьянки

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ночные посиделки с алкоголем членов Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в канун их попытки переворота помешали переговорам путчистов с президентом РСФСР Борисом Ельциным. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков.

Он рассказал, что рано утром 19 августа 1991 года к Ельцину должны были приехать первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, министр обороны СССР Дмитрий Язов и премьер-министр СССР Валентин Павлов. Однако в ночь перед этой встречей Павлов участвовал в застолье с другими путчистами.

«Он допился к утру до того, что у него случился гипертонический криз. Врач, который приехал в семь утра к нему домой, увидел, что Павлов и сильно пьяный, в тяжелом физическом состоянии. И из-за этого встреча с Ельциным сорвалась», — рассказал Степанков.

Ранее стало известно, что президент СССР Михаил Горбачев в последний день работы Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), 21 августа 1991 года звонил президенту США Джорджу Бушу со своей дачи в Форосе, где он был изолирован во время путча.

Валентин Степанков занимал пост Генерального прокурора России с 28 февраля 1991 по 5 октября 1993. В августе 1991 года он, не ожидая официального решения прокуратуры СССР, возбудил уголовное дело в отношении членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 22 августа того года Степанков лично принимал участие в их аресте. ГКЧП — самопровозглашенный орган власти в СССР, действовавший с 18 по 21 августа 1991 года. После самороспуска ГКЧП, его действия были квалифицированы как государственный переворот.

Об изоляции Горбачева, срыве переговоров ГКЧПистов и Ельцина читайте в интервью Валентина Степанкова «Газете.Ru».

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