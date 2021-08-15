СМИ: президент Афганистана подал в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани, предположительно, подал в отставку, передает Sputnik Афганистан со ссылкой на источники.
Официально эта информация не подтверждена. По некоторый данным, консультации с политическими партиями продолжаются.
Ашраф Гани стал президентом Афганистана 29 сентября 2014 года.
Накануне сообщалось, что Гани сдаст власть в стране «в течение нескольких часов». Ранее представители движения «Талибан (организация запрещена в России)» заявили, что проводят переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул.
Также стало известно, что экс-глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной администрации.