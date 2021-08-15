Комиссия ЕС призывает пересмотреть правила предоставления убежища в Евросоюзе

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища. Об этом написал заместитель председателя Европейской комиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в своем Twitter.

«Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло», — написал представитель Европейской комиссии.

15 августа появились сообщения, что президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов». Сейчас делегация радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле.

Ранее стало известно, что боевики движения «Талибан» начали наступление на Кабул, однако администрация президента страны заявила, что обстановка в столице находится под контролем.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.