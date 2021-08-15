СМИ: передача власти в Афганистане состоится 15 августа в президентском дворце

Передача власти в Афганистане, вероятно, состоится сегодня 15 августа в президентском дворце, сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным источникоd, президент Афганистана Ашраф Гани сдаст власть «в течение нескольких часов».
Сейчас делегация талибов (организация запрещена в России) проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле.
Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул. При этом в президентской администрации Афганистана, что обстановка находится под контролем, и нападения на город нет.
Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Абдул Саттар Мирзаквал сказал, что Кабул не подвергнется нападению, и «передача власти пройдет мирным путем».
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