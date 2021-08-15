В Госдуме считают, что «Талибан»* нельзя исключать из списка запрещенных организаций

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) нельзя исключать из списка запрещенных в России организаций, несмотря на их продвижение к Кабулу. Такую позицию выразил агентству «Интерфакс» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Иначе это поставит вопрос о легитимизации террористических организаций», — пояснил Швыткин.

По мнению зампреда комитета по обороне, любые переговоры с этим движением должны вестись под эгидой ООН. Он считает, что после Кабула они сделают небольшой перерыв, а после «будут осуществлять дальнейшие агрессивно-провокационные действия в отношении других государств», с которыми граничит Афганистан.

«Наибольшая опасность в данный момент складывается именно для Таджикистана <…> В Таджикистане, внутри которого достаточно много приверженцев движения «Талибан», складывается серьезная ситуация. Вопрос тем более важен, что там наша 201-я дивизия», — заявил парламентарий.

Организация «Талибан» была признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года.

15 августа МВД Афганистана сообщило, что боевики движения «Талибан» начали наступление на Кабул, однако администрация президента страны заявила, что обстановка в столице находится под контролем.

Впоследствии стало известно, что руководство «Талибана» приказало своим боевикам пока не входить в Кабул, ведутся переговоры о мирной сдаче города.

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