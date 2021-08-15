В Совфеде заявили, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Россия не может и не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, где усиливаются столкновения между правительственными войсками и движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом заявил РИА «Новости»первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«К сожалению, прогноз сбывается, судьба Кабула предрешена. Судя потому, как армия Афганистана сдает свои позиции, лихорадочно отступает, бросает свою технику, она полностью деморализована», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что происходящее должно быть экстренно обсуждено в Совбезе ООН.

«Наверное, надо все-таки поднимать вопрос на уровне Совбеза и принимать резолюцию, обязывающую стороны садиться за стол переговоров и предотвратить братоубийственную войну», — пояснил Джабаров.

Ранее сообщалось, что боевики двинулись в сторону афганской столицы. Однако власти Афганистана опровергли эти сообщения, заявив, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет». Они также отметили, что военные сотрудничают с международными силами для обеспечения безопасности.

Стороны ведут переговоры по мирному вхождению талибов в Кабул. Сами талибы призвали своих бойцов воздержаться от насилия, а также разрешить безопасный проход всем, кто захочет покинуть город.

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