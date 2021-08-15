Захарова заявила, что сражения в Афганистане являются результатом эксперимента США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что противоборство сил правительства Афганистана и талибов (организация запрещена в России) является плодом эксперимента США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США», — рассказала Захарова.

Она добавила, что «мир с ужасом наблюдает за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона».

Ранее боевики движения «Талибан» начали наступление на Кабул.

Согласно заявлению лидера движения в Дохе, бойцов призвали воздержаться от насилия, а также разрешить безопасный проход всем, кто захочет покинуть город. Женщин попросили направить в безопасные зоны.

Боевики уже взяли под контроль Кабульский университет, расположенный на севере столицы. Кроме того, талибы подняли свои флаги в одном из районов столицы.

Также сообщалось, что талибы контролируют все пограничные переходы Афганистана. Покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула.