Италия вывезла свое диппредставительство в аэропорт Кабула

Италия вывезла свое дипломатическое представительство в аэропорт Кабула и готовится дипломатически покинуть Афганистан, сообщает информационное агентство Corriere della Serahttps://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/08/14/afghanistan-truppe-statunitensi-in-arrivo-a-kabul_b6826802-6adc-4602-bc09-2d1453cdb7d1.html со ссылкой на главу итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

«После приглашения покинуть страну, учитывая серьезное ухудшение условий безопасности, завтра, 15 августа, примерно в 21:30 из аэропорта Кабула, гражданам Италии будет открыт рейс ВВС США», указано в электронном письме, которое МИД Италии разослал гражданам страны, находящимся в Афганистане.

Кроме того, в Афганистан будет направлен самолет итальянских ВВС, который также 15 августа должен принять участие в эвакуации итальянских граждан, сообщает газета Corriere della Sera.

Ранее Великобритания отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане.