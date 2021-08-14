В Польше решили принять закон об отобранном в войну имуществе евреев

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон, касающийся, в частности, имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о поправках в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. Такие меры вызвали критику в Израиле и США, где считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

По словам Дуды, он знаком с критическими замечаниями по поправкам, но отрицает, что они направлены против евреев. Он подчеркнул, что никогда не был равнодушен к теме Холокоста, а Польша является «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев».

Ранее в Федерации еврейских общин осудили власти Польши за решение принять законопроект. В пресс-службе организации подчеркнули, что эта инициатива — в целом симптоматическое событие для новейшей истории Польши.