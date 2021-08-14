ВВС США атаковали формирования талибов* в аэропорту Кандагара

Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России) в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана. Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

Также талибы атаковали город Мазари-Шариф, расположенный на севере страны. На окраинах поселения начались ожесточенные бои. До этого боевики захватили Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.