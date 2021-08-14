МИД Турции выразил соболезнования России из-за крушения Бе-200

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования России в связи с крушением пожарного самолета Бе-200, экипаж которого погиб. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что жертвами разбившегося в Турции российского пожарного самолета Бе-200, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у МЧС России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

Связь с воздушном судна была потеряна через некоторое время после начала тушения. По предварительным данным, он не смог набрать нужную высоту после забора воды и влетел в скалы.