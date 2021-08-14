Путин: масштаб природных бедствий в ряде регионов России носит беспрецедентный характер

Президент России Владимир Пути во время совещания с правительством России о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в регионах страны заявил, что масштаб и характер природных бедствий носит беспрецедентный характер.

«Достаточно сказать, что на юге (страны) порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков. А напротив, на Дальнем Востоке климатические условия сложились так, что лесные пожары в условиях засухи и порывов ветра стремительно распространялись», — отметил Путин.

Он подчеркнул, то все это говорит о том, что на перспективу важно глубоко и системно заниматься климатической и экологической повесткой.

Ранее в МЧС России по Краснодарскому краю из-за погодных условий и сильных дождей объявили о введении режима «чрезвычайная ситуация» в 14 муниципалитетах региона.

В ведомстве отметили, что спасатели провели эвакуацию 989 детей из пяти лагерей в безопасную зону. Также в пункте временного размещения находятся 847 жителей из различных районов региона, среди них 588 детей.