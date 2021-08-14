На Украине заявили, что Меркель поставит Зеленского перед выбором

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Климкина Меркель скажет Зеленскому следующее: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Таким образом, она поставит Зеленского перед выбором в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом.

Экс-глава МИД Украины добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через территорию Украины с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Ангела Меркель приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Деталей встречи пока нет, но в Кремле сообщили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, международную и региональную повестку.

Через два дня канцлер посетит Киев, чтобы обсудить с президентом Зеленским гарантии относительно продолжения газового транзита через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2».