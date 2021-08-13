Путин: решать вопросы безопасности в одиночку нельзя

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена решать вопросы безопасности путем взаимодействия с зарубежными партнерами. Об этом он сообщил на заседании Совбеза, передает «Интерфакс».

«Мы много раз говорили о том, что эффективно решать вопросы в этой области, ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку, и нужно объединять усилия с нашими партнерами, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность», — сказал он.

Ранее заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что Вашингтон оказывает давление на страны Содружества независимых государств с целью разорвать их связи с Россией. Нургалиев сказал, что США координируются с представителями Евросоюза и они «не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между народами, сфальсифицировать историю совместных побед».

Он добавил, что в новой Стратегии национальной безопасности России особое внимание уделяется «задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами».