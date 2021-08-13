В МИД объяснили «Би-би-си» причину непродления визы их корреспонденту

Официальный представитель министерства иностранных дел Росиии Мария Захарова объяснила представителям телекорпорации «Би-би-си» причину отказа продления визы их корреспондентке Саре Рейнсфорд. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», — отметила она.

По ее словам, «Би-би-си» и сам корреспондент «заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам».

Захарова подчеркнула, что никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают британские или американские визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали.

«Могу сказать, что представителям «Би-би-си», которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть что сказать», — сказала Захарова.

Ранее министерство иностранных дел отказалось продлить рабочую визу корреспондентке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд, освещающей события в России. Она должна будет уехать 31 августа 2021 года, когда истечет срок действия ее российской визы.