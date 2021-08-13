Дипломат рассказал, как эвакуируют российские посольства

Бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов рассказал «Газете.Ru» о механизме эвакуации российских посольств в случае той или иной угрозы. По его словам, при получении соответствующего решения в первую очередь создается штаб во главе с послом или временным поверенным, который распределяет обязанности между дипломатами.

«Распределяются обязанности: кто за что отвечает, кто какие колонны возглавляет; распределяют людей, чтобы понять, как будет осуществляться охрана здания. В посольстве есть вещи, которые мы храним как зеницу ока — это шифры для переписки с центром и секретные документы. Поэтому надо все продумать, как и что надо сделать. Если посольство не может вывезти архив, значит надо частично заняться его уничтожением. Все это согласовывается с Москвой, конечно. Что касается подготовки к эвакуации, то все зависит от ситуации. Если ситуация экстраординарная и времени нет, то все делать нужно быстро», — пояснил дипломат.

Попов также указал, что во время работы в качестве посла России в Ливии он столкнулся с нападением на посольство со стороны толпы людей, направленных тогдашним лидером республики Муаммаром Каддафи — акция стала ответом на поддержку Россией резолюции СБ ООН против ливийского главы.

«Тогда мы перекрыли все входы, секретные документы какие-то. Кто знает, что могло быть, поскольку толпа неуправляема. В итоге приняли соответствующие меры, все сотрудники посольства знали, кто чем занимается. Ну и женщин и детей отправили в безопасное место», — подчеркнул экс-посол.

Ранее сообщалось, что США и несколько стран-членов НАТО готовятся к эвакуации персонала своих посольств из Афганистана на фоне продвижения сил «Талибана (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ) к столице страны. В России пока вероятность эвакуации дипмиссии отвергают. При этом в итальянской гуманитарной организации Pangea утверждают, что талибы находятся всего в 50 км от афганской столицы — Кабул.