В Госдуме отвергли возможность признания талибов*

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил «Газете.Ru», что Россия не может признать «Талибан (организация запрещена в России)» , если движение захватит власть в Афганистане.

«На мой взгляд, пока мы не можем этого сделать. Известно, где их организация у нас записана — в реестре террористических группировок. Как их можно признать, когда они такие вещи ужасные проводят по отношению к женщинам, детям и творят казни на площадях. Мы никак не можем их признать», — добавил депутат.

По его словам, угроза от талибов в Афганистане безусловно есть, хотя «Талибан» и обещает не выходить за пределы страны. С точки зрения Заварзина, Россию больше всего интересуют угрозы, связанные с контролем талибов над большей частью афганской границы со странами Центральной Азии.

«Талибы дают обещание, но я мало верю в это. Предстоит огромная работа на дипломатическом и политическом уровне, в том числе с подключением ООН, чтобы не допустить прорыва талибов через границу с Таджикистаном. Россия все отслеживает, силы ОДКБ находятся в боеготовом состоянии и принимаются меры, чтобы этого не допустить», — подчеркнул депутат.

По последним данным, талибы захватили два крупных города в Афганистане — Кандагар и Герат. Эскалация конфликта между «Талибаном» и афганскими властями наблюдается на фоне вывода сил США и НАТО с территории Афганистана.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя «Газете.Ru» ситуацию в Афганистане, заявил, что власти страны заслужили угрозы, исходящие от запрещенного в РФ движения «Талибан».