Экс-депутат Рады рассказал о чувстве стыда за Зеленского

Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и признался, что испытывает за него «испанский стыд».

«Он (Зеленский — прим. ред.) обещал, что, если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой. Прошло два года, и война продолжается», — сказал Мураев.

Экс-парламентарий отметил, что Украина может перестать быть нейтральной страной и превратиться в «передовую».

Кроме того, Мураев обвинил президента во лжи, трусости и недальновидности.

«Он (Зеленский — прим. ред.) наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу», — заявил он.

По его мнению, Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах украинцев, во время «самой гениальной» избирательной кампании.

Ранее Мураев заявлял, что Зеленский обманул своих избирателей.