США направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства

Американские военные помогут с эвакуацией сотрудникам посольства США в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это является стандартной практикой в ​​зонах военных конфликтов. По предварительным данным, в посольстве осталось около 1400 сотрудников. Пока неясно, будут ли они перемещены в другое место в Кабуле или за границу.

Ранее движение Талибан (организация запрещена в России)» объявило о захвате пятого за день большого города — Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе страны. Также сообщалось о взятии под контроль талибов городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот.

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.