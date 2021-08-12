Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание экс-посла в Словакии Лещени

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание бывшего посла республики в Словакии Игоря Лещени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую.

«Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящий момент с участием задержанного проводятся следственные действия», — сказала Гарлинская.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Лещеня осудил жесткие действия силовиков в отношении участников протестов, в результате чего дипломат по решению главы государства был лишен дипломатического ранга «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Ранее не зарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» сообщил, что «проходит «зачистка» делегатов оппозиционной платформы «Сход». По данным организации, обыски прошли по меньшей мере у 22 делегатов «Схода», 11 человек были отпущены после допроса в правоохранительных органах. Также была приведена информация о задержании бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, который поддержал протесты, и делегата платформы и экс-кандидата в белорусские президенты Андрея Дмитриева.