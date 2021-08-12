Оппозиция заявила о задержании экс-кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева

Белорусская оппозиционная платформа «Сход» заявила о задержании делегата платформы и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева. Об этом сообщается в Telegram-канале платформы.

«Утром 12 августа был задержан делегат «Схода» от участка Дзержинский Центральный и сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. В настоящий момент причины и местонахождение неизвестны», — говорится в сообщении.

Накануне не зарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» сообщил, что «проходит «зачистка» делегатов «Схода». По данным организации, обыски прошли по меньшей мере у 22 делегатов «Схода», 11 человек были отпущены после допроса в правоохранительных органах. Также была приведена информация о задержании бывшего посла Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который поддержал протесты.

Правоохранительные органы Белоруссии пока не давали комментариев по возможным задержаниям.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Ранее бывший кандидат на выборах президента Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская исключила проведение новых антиправительственных массовых акций в городах республики.