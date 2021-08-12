Лавров назвал «шабашем» форум «Крымская платформа»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем. Его слова приводит ТАСС.

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России во время выступления в арт-кластере «Таврида» заявил, что позиция стран Запада по Крыму является позорной, выбор крымского народа пытаются оскорбить.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. США, многие европейские страны и Украина, не признали референдум, по итогам которого Крым перешел под российскую юрисдикцию.