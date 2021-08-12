Пашинян заявил о готовности возобновить переговоры с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства заявил, что республика готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Возвращаясь к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить переговоры [по разрешению нагорнокарабахского конфликта], хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений», — отметил он.

По его словам, «преодоление враждебности может и должно стать ключевым компонентом региональной повестки Армении». Он также подчеркнул, что углубление и нормализация отношений между соседними странами является важным направлением политики армянского правительства.

«К сожалению, некоторые силы пытаются исказить намерения Армении, заявляя, что Армения объявила реформу вооруженных сил приоритетом с целью проведения агрессивной политики в отношении соседних стран. ВС Армении развиваются не для агрессии, а для защиты от агрессии», — сказал Пашинян.

Он также добавил, что в Ереване готовы возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Баку не заинтересован в напряженной обстановке на границе с Арменией.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая этого года. Министерство обороны Армении передавало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.