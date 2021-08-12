В Госдуму внесут законопроект о включении срочной военной службы в трудовой стаж

Депутаты «Единой России» и сенаторы внесут в Госдуму законопроект, который будет «зачитывать» срочную службу в армии как трудовой стаж, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции Сергея Неверова.

По его словам, «эту несправедливость» депутаты предлагают устранить поправками в закон о страховых пенсиях.

Он напомнил, что сейчас россияне имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Однако, по общему правилу, в необходимый для этого стаж пока включены лишь периоды официальной занятости и нахождения на больничном.

«То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с неслужившим, хотя посвятил этот период почетному долгу — службе Родине», -— сказал Неверов.

Если поправки будут приняты, уже в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной военной службы.

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