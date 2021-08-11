В Госдуме предупредили о последствиях оскорбившего русских экс-посла Азербайджана

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил о последствиях экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, который оскорбил русских. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что даже бывший дипломат «прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя». При этом он не боится последствий, как и те, кто в бывших союзных республиках «оскорбляет сегодня Россию и русских», указал парламентарий.

Толстой также заявил, что за слова придется извиняться, иначе «будут последствия». По его словам, один человек может простить другого, но оскорбление народа, веры и страны останутся в истории отношений между двумя государствами.

Ранее Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в Азербайджане царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ходе обращения дипломат позволил себе резкие высказывания, назвав «свиньями» Жириновского и русский народ.

В ответ Жириновский заявил, что не оставит это безнаказанным и направит письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело.