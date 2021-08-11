Вашингтон обвинил Минск в ухудшении отношений

Государственный департамент США в ответ на предложение Белоруссии сократить штат американского посольства обвинил Минск в ухудшении двусторонних отношений, спровоцированном репрессиями против белорусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель госдепа Нед Прайс отметил, что Вашингтон разочарован ухудшением отношений с Минском, и пообещал оказать поддержку белорусским союзникам и партнерам, связанным с США общими интересами. Американский посол Джули Фишер и ее подчиненные продолжат встречаться с гражданами Белоруссии, уточнил он.

На днях Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии, которые включают блокировку активов официальных лиц республики. По словам американского президента Джо Байдена, действия белорусских властей несут «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Он рассказал, что новые санкции Вашингтона против Белоруссии затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт.

После этого белорусский МИД предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек.