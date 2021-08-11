Республиканцы остановили работу Сената США из-за «Северного потока — 2»

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали назначение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте. Они требуют, чтобы администрация президента США Байдена ввела новые санкции в отношении «Северного потока — 2», пишет The Hill.

Как сообщается, республиканцы заблокировали утверждение почти 30 кандидатов, из них шесть – на должности помощников госсекретаря, а также несколько кандидатур послов.

«Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует Конгресс США», — сказал Круз на заседании, прошедшем в эту среду.

Он отметил, что с окончанием строительства газопровода Россия будет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать «для вредоносных усилий в Европе и во всем мире».

Ранее сообщалось, что группа, состоящая из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми, поставила ультиматум Министерству финансов США и Белому дому из-за «Северного потока — 2».

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.