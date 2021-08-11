На Украине заявили о желании сделать из России «десять нормальных стран»

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киеву и Западу был бы выгоден «распад России». Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Еспрессо».

По словам экс-министра, функция украинской стороны будет состоять «в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну».

Огрызко считает, что такой сценарий должен пугать западных партнеров, однако миссия Украины заключается в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от «разделения России на десять стран».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинским гражданам не ждать распада Российской Федерации.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но выбьет зубы всем, кто попробует это сделать.