Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия предложила США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», — сказал он.

Он добавил, что Минск не исключает дополнительных ответных мер в ответ на санкции США.

Также МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

Ранее правительство Соединенных Штатов ввело новые санкции против Белоруссии, которые включают блокировку активов официальных лиц республики. По словам президента США Джо Байдена, действия белорусских властей несут «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Он рассказал, что новые санкции Вашингтона против Белоруссии затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт.

Отмечается, что эти санкции дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.