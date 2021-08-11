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ЕСПЧ подтвердил законность решений по «делу Грудинина»

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Максим Шевченко/Youtube

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, которого ранее исключили из предвыборных списков КПРФ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЕСПЧ.

Согласно документу, Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу бизнесмена на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому Грудинин потерял 41,91% акций компании.

Европейский суд также признал неприемлемой жалобу исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Фёдорова на это же решение российского суда. Обе жалобы были поданы летом 2020 года, их рассмотрение завершено.

24 июля стало известно, что Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию.

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