Байден заблудился на входе в Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проигнорировал указания агента безопасности на входе в Белый дом. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает издание The Hill.

Глава государства вернулся в Вашингтон из деловой поездки в штат Делавэр. На кадрах видно, как агент указал президенту на специальную дорожку, которая ведет в Белый дом, а сам прошел вперед по траве. Однако Байден не прислушался к рекомендации и проследовал по газону за сотрудником службы безопасности.

Данная ситуация спровоцировала новую волну критики в адрес американского лидера. Республиканские политики возмутились тем, что президент заблудился на входе в свою резиденцию, и в очередной раз поставили под сомнение его когнитивные способности, передает Daily Mail.

Пользователи в интернете также предположили, что Байден страдает от деменции. Некоторые писали, что он кажется «неправильно запрограммированным роботом». Но были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил его о том, что нужно проследовать обходным путем.

Ранее президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.